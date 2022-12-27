Çocuklar yeteneklerini keşfediyor

Bilecik’te ilkokul öğrencileri yeteneklerini tiyatro ile sergilerken, tiyatro veliler tarafından büyük beğeni topladı.

Bilecik’te “7’den 70’e Söğüt” projesi çerçevesinde ilkokul öğrencileri tiyatro sunumu gerçekleştirildi. Çocukların yeteneklerini açığa çıkarmanın anne, baba ve eğitimcilerin sorumluluğunda olduğunun bilinciyle yapılan projenin güzel bir çalışması Söğüt Yaşar Musaoğlu İlkokulu’nda yapıldı.Ulusal dizi filmlerde rol alan aktörlerin de gerçekleştirdiği çocuk tiyatrosunda öğrenciler interaktif bir şekilde katılım sağladı. Büyük coşkuyla izlenen tiyatro sunumunda çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerinin farkına vardı. Bu güzel sonuçları gören veliler memnuniyetlerini yöneticilere ilettiler.