Çocuklara ara tatilde muhteşem etkinlik

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi iş birliği ile çocukların ara tatilini güzel geçirmesi adına çocuk etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Akpınar Yaşam Merkezi’nde kurulan atölyelerde keyifli vakit geçiren çocuklar, çocuk tiyatrosu ve çeşitli oyunlarla gönüllerince eğlendi. Çocuklar eğlencenin yanında çeşitli sosyal mesajlar ile bilgilendirildi.

"Gazze’deki çocuklar da gülsün diye İsrail mallarına boykot" çağrısı

Gerçekleştirilen sahne oyunları sonrasında yüzlerce çocuk tahta bacak, palyaço ve müzikler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen toplu oyunlar sonrasında etkinlik sona erdi. Etkinlik sonunda ise tüm çocukların ortak mesajı, "Gazze’deki çocuklar da gülsün diye, İsrail mallarına boykot" çağrısı oldu.

Çocuklar ve aileleri etkinlik için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Mert bu tür etkinliklerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Palyaçolar vardı, uzun bacaklılar vardı, sihirbazlar vardı çok güzeldi. Böyle etkinliklerin her zaman yapılmasını çok isterim. Bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Yıl boyunca çocuk etkinliklerinin yanı sıra Gençlik Merkezi ve Akpınar Yaşam Merkezi’nde çocuklara yönelik kursların belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi.