Çocuklara bireysel emeklilik avantajı

Daha çok çocuğun BES’li olmasını ve emeklilik hakkını şimdiden başlatmasını hedefleyen Garanti BBVA Emeklilik, hem müşterilerine dijital kanallarından kolayca BES başlatma imkanı sunduğunu hem de özel kampanyalar düzenlediğini açıkladı.

Garanti BBVA Emeklilik, çocuklar için BES yarıyıl kampanyası başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirketin 2023’te ilgi gören, dijital kanallardan BES başlatan müşterilerine yönelik kampanyası bu yıl da devam ediyor. Bu kampanya ile dileyenler ayda sadece 250 TL’ye sözleşme başlatabiliyor dileyenler ise ayda 1000 TL ödemeli BES başlatarak birikimlerine ek 1000 TL ek faydadan yararlanabiliyor. Şirket, 18 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında dijital kanallardan Çocuklara BES başlatan 30 müşterisine de karne hediyesi olarak 10 bin TL değerinde hediye çeki veriyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “18 yaş altı BES, çocuklarının geleceğine yönelik tasarruf ve birikim yapmak isteyen ebeveynler için kazançlı bir yatırım aracı. Mesela yeni doğmuş bir bebeğe BES başlatır ayda 1000 TL ödeme yaparsanız yılda yüzde 69 getiri ve yüzde 30 devlet katkısı ile 18 yılın sonunda 1 milyon 96 bin 920,58 lira birikim elde edersiniz. Şirket olarak çocukların BES’e dahil olmalarını ve gelecekleri için birikime küçük yaşta başlanmasını çok önemsiyoruz. Yetişkinler de artık kendilerinden önce çocuklarına hatta torunlarına BES yaptırarak onların emeklilik haklarını bugünden başlatıyor. Şimdiden 1 milyon çocuk BES’li oldu.

Müşterimiz olmak isteyen herkes bugün şubeye gitmeye veya temsilcilerimizi aramaya gerek kalmadan direkt BES ile birikim yapmaya başlayabiliyor. Bunun için Garanti BBVA Mobil’e giriş yapılması ve BES başvuru alanından ilgili adımları takip etmeleri yeterli oluyor. Dijital onay ile BES sözleşmeleri birkaç dakika içerisinde oluşturuluyor. Biz de dijital kanallarımızı kullanan müşterilerimize farklı avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Çocuğuna birikim yapmak isteyen ebeveynler yarıyıl tatilinde onlara BES hediye ederek emeklilik haklarını bugünden başlatabilirler” dedi.