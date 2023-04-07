Çocuklara çifte bayram

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’nde çocuklar, hem Ramazan Bayramı hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu bir arada yaşayacak.

Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Ramazan Bayramı’nın kutlanacağı şenlikte, çocuklar unutulmaz deneyimler yaşayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen şenlik, özellikle çocukların keyifli ve öğretici vakit geçirmeleri hedefiyle çok çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 23 Nisan Pazar günü Merinos Parkı’nda saat 13.00’da başlayacak. Çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri hedefiyle, 60’tan fazla Ana Kucağı sanat etkinliği stantlarının bulunacağı alanda çocuklar çeşitli materyallerle el becerisi kazanacak. Sanat atölyeleri, resim atölyeleri ve konser gibi faaliyetlerle yüzlerce çocuk aynı ortamda keyifli vakit geçirme imkanı bulacak.

Çocukların bayram coşkusunu yaşaması için organize edilen şenlikte çocuklar, hem eğlenecek hem de öğrenecek. Oyunlar, yarışmalar ve animasyon gösterileri ile çifte bayramın yaşanacağı etkinlikte ayrıca, Grup Rafadan’ın sahne gösterisi de yer alacak. Rafadan Tayfa karakterleri, çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmak için sahnede olacak.

Çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlenecekler. Eğitici, öğretici ve eğlendirici atölye çalışmalarında yer alan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri’nde unutamayacakları bir bayram yaşayacaklar.