Çocuklara özel 23 Nisan şenliği düzenleniyor

Silivri Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle “Çocuk Şenliği” düzenliyor. Birbirinden farklı etkinlik ve oyunlarla çocukların eğlenceli vakit geçireceği etkinlik 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Silivri Sahili Kumluk Mevki Tarihi Mimar Sinan Köprüsü karşısında gerçekleştirilecek. Şenlik programında çocuklar Hacivat-Karagöz karakterleri, çizgi filim karakterleri ile fotoğraf çektirebilecekler. Maskotlar ve palyaçolar ile gönüllerince eğlenecek olan çocuklar; yüz boyama, seramik sergisi ve seramik atölye çalışmaları, resim atölyesi çalışmaları ve şişme oyun alanlarında keyifli aktiviteler ile şenliğin tadını çıkaracak.

PROGRAM 12.00’DA BAŞLAYACAK

Silivri Sahili Kumluk Mevkiinde gerçekleşecek program saat 12.00’da başlayacak. Şişme oyun gruplarının kurulacağı şenlikte minikler seramik ve resim atölyesi çalışmalarına katılabilecek, eğlenirken keyifli tecrübeler edinebilecek. Şenlikte ayrıca Ahenk Sanat Kulübü Çocuk ekibi tarafından zeybek gösterisi de yapılacak. Çocuklara belediye ekipleri tarafından ikramlar servis edilecek.

ETKİNLİKLER PAZAR GÜNÜ DEVAM EDECEK

24 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Sahnesinde devam edecek. Saat 13.50’de başlayacak olan etkinlikte, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerlerinin Çocuk Gitar Dinletisi, Çocuk Bale Gösterisi ve Çocuk Tiyatro gösterimi yapılacak.