Çocuklara yarıyıl şenliği

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin sona ermesinin ardından, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Yarıyıl Şenliği düzenleyecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, 23-28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yarıyıl Şenliği’nde, çocuklara özel çok sayıda eğlenceli atölye ve çocuk tiyatroları yer alacak. 23 Ocak Pazartesi saat 11.00’da başlayacak olan Yarıyıl Şenliği, 27 Ocak Cuma günü hariç, 28 Ocak Cumartesi gününe kadar her gün çocukları ağırlayacak.

Çok sayıda atölye ile çocuklar eğlenceye doyacak

Yarıyıl Şenliği çerçevesinde gerçekleşecek atölyelerden bazıları, Ebru, Resim, Kitap Ayracı Yapımı, Akıl ve Zekâ Oyunları, Müzik, Orff ve Ritim, 3D, Elektrik ve Lego atölyeleri olacak. Ayrıca yüz boyama gibi etkinlikler de çocukların eğlencesini arttıracak.

Çocuk tiyatroları, bilim gösterileri ve daha fazlası

Çocukların eğlenceli bir yarıyıl tatili geçirirken yeni bilgiler öğrenmeleri amacıyla hayata geçirilen Yarıyıl Şenliği’nde ayrıca çocuk tiyatroları ve müzikaller de bulunacak. Çocuk Atölyeleri (27 Ocak Cuma hariç) her gün 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacak. Tiyatro gösterileri ise 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde gerçekleşecek. Etkinliklerin tamamı ücretsiz olacak ve herhangi bir kayıt işlemi ya da bilet temini de gerekmeyecek. Yarıyıl Şenliği çerçevesinde sahneye konacak olan gösteriler ise şu şekilde olacak:

“23 Ocak Pazartesi - Benekli Kelebek, 24 Ocak Salı - Çizmeli Kedi Müzikali, 25 Ocak Çarşamba - Karagöz ve Hacivat Tiyatro Oyunu, 26 Ocak Perşembe - Bilim Gösterisi, 28 Ocak Cumartesi - Temel Reis Kabasakal’a Karşı.”

Başkan Yüksel tüm çocukları davet etti

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, tüm çocukları Yarıyıl Şenliği’ne davet etti. Yüksel, “Çocuklar sizlere bir haberim var. Yarıyıl tatilinizi dolu dolu geçireceğiniz bir dizi etkinliğe hazır mısınız? Sömestr tatilinizi, eğlenceli ve bilim dolu aktivitelerle geçirebileceğiniz ücretsiz programlarımıza hepinizi bekliyoruz. Şimdiden tüm çocuklarımıza bol eğlenceli bir yarıyıl tatili diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan, detaylı bilgi almak isteyenlerin 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezini arayarak ve 1334 dahili numarayı tuşlayarak, Ortacami Mahallesi Yeni Çarşı Sokak adresinde bulunan Ak Çözüm Merkezinden ya da Hürriyet Mahallesi’ndeki Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübünden destek alabilecekleri öğrenildi.