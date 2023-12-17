Çocuklarda kalbe zarar veren beslenme hataları

Çocuklarda beslenme alışkanlıkları kalp sağlığını olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Bazı beslenme hataları kalpte sorunlar oluşturabiliyor. Uzm. Dr. Aygün Babayeva, çocuklarda kalbe zarar verebilecek bazı beslenme hatalarına karşı ailelere uyarılarda bulundu.

Çocuklarda her ne kadar kalp hastalıkları görünmez sanılsa da aksine kalp hastalıkları onlarda da görülebilir. Doğuştan olan kalp sorunları bir yana genel anlamda çocukların kalp sağlığı için önemli olan konulardan biri de beslenme. Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Aygün Babayeva, “Ebeveynler, çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak için dengeli bir diyet, yeterli su tüketimi ve fiziksel aktiviteyi teşvik etmelidirler. Ayrıca, düzenli sağlık kontrolleri ve uzman tavsiyeleri de çocukların kalp sağlığını korumak için önemlidir” dedi.

Uzm. Dr. Babayeva, çocuklarda sık yapılan beslenme hatalarını şöyle sıraladı:

"Aşırı şeker tüketimi: Çocuklarda aşırı şeker alımı obeziteye, tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarına ve kalp hastalıklarına neden olabilir.

Yüksek tuz tüketimi: Fazla tuz tüketimi, yüksek tansiyon gibi sorunlara yol açabilir. Tuzlu atıştırmalıklar, işlenmiş gıdalar ve fast food ürünler, çocuklarda tuz alımını artırabilir.

Düşük kaliteli yağlar: Sağlıksız yağlar, özellikle doymuş ve trans yağlar, kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Fast food, cips, kızartmalar gibi yağlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınılmalıdır.

Yetersiz meyve ve sebze tüketimi: Yeterli miktarda meyve ve sebze tüketmemek, lif, vitamin ve mineral eksikliğine neden olabilir. Bu da kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Az su içme: Yeterince su içmemek de sağlıksız bir beslenme alışkanlığıdır. Su, vücuttaki toksinleri atar ve genel sağlığı destekler. Yeterince su içmeyen çocuklarda dehidrasyon riski artabilir.

Fast food ve hazır gıdalar: Fast food ve hazır gıdalar genellikle yüksek yağ, tuz ve şeker içerir. Bu tür besinlerin sık tüketimi, kalp sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir.

Aşırı büyük porsiyonlar: Aşırı büyük porsiyonlar, çocuklarda aşırı kalori alımına ve obeziteye neden olabilir. Obezite, kalp hastalıkları riskini artırabilir.

Dengesiz beslenme: Çocukların dengeli bir diyetle büyümeleri önemlidir. Yetersiz beslenme veya tek tip beslenme, vücutlarının gerekli besinleri almasını engelleyebilir".