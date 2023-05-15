Çocuklardan Anneler Günü sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocuklarla birlikte düzenlediği programda Anneler Günü’nü kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Gebze’de bulunan Anne Şehir Defne Tesisleri’nde Anneler Günü etkinliği düzenleyerek, gönüllere dokundu. Annelerin kıymetinin kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunun anlatıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu. Defne Tesisleri’nde okul öncesi eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları videolar, sinevizyon eşliğinde annelerine izletildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, çocuklara anneleriyle ilgili gözlemlerini ve hafızalarını yoklamaları için sorulan sorular ve verilen komik cevaplar anneler arasında gülüşmelere neden oldu. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve hediye takdimi ile sona erdi.