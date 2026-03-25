Çocuklardan büyüklerine huzurevinde ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında Karesi Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleriyle etkinlikler ve boyama aktiviteleri gerçekleştiren öğrenciler gönülleri ısıttı.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı hizmet veren Baltok Bal Çocuk Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Nesiller arası iletişimi güçlendirmek, sevgi, saygı ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte duygu dolu bir buluşma gerçekleşti.

Geçmişin tecrübesi geleceğin heyecanıyla buluştu

Gerçekleştirilen ziyarette çocuklar, büyükleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Birlikte boyama yapıp çeşitli etkinliklere katılan minikler keyifli vakit geçirdi. Geçmişin tecrübesini taşıyan huzurevi sakinleriyle geleceğin heyecanını yansıtan çocukların buluşması sevgi, saygı ve paylaşım duygularını da pekiştirdi. Nesiller arası bağı güçlendiren ziyaret, huzurevi sakinlerinin moralini yükseltirken çocuklara da empati ve vefa gibi değerleri aşıladı. Ziyaret sonrasında huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftası kutlanarak, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür temennisinde bulunuldu. Hizmetleriyle toplumun her kesimine dokunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sosyal projeleriyle de gönülleri kazanmaya devam ediyor.