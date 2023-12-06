Çocukları önce oyunculuğa hazırladı, sonra filmde oynattı

Yönetmen Nursen Çetin Köreken, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 10 ay boyunca kamera önü oyunculuk, sinema ve drama eğitimleri verdiği çocuklarla "Üç Arkadaş" filmini çekti. Tüm oyuncuları amatör olan film 11. Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek.

Yapımcılığını Drama Yapım’ın üstlendiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT desteği ve Yenişehir Belediyesi iş birliği ile Golfo Mistico Production ortak yapımı olarak çekilen "Üç Arkadaş" filminde rol alan tüm oyuncular, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde yaşayan amatör oyunculardan oluşuyor. Türkiye’nin lider etkinlik biletleme platformu Biletinial’ın destek verdiği filmin başrollerinde Buse Demirağ (15), Halime Gülda Aydın (13) ve Görkem Sağ (14) ile "Sarım Selim" rolünde Mustafa Saraç yer aldı.

Yönetmen Nursen Çetin Köreken, Bursa Yenişehir’de yaşayan 100’den fazla çocuğa 10 ay boyunca kamera önü oyunculuk, sinema ve drama eğitimleri verdi. Çekilen filmde başroller ve diğer rollerde eğitim ve atölyelere eksiksiz katılan 40 çocuk rol aldı. Çocuklarla yapılan atölyelerle birlikte Nursen Çetin Köreken, Yenişehir’de yaşayan 50’yi aşkın yetişkine de 7 ay boyunca aynı eğitimleri verdi. Eğitimleri tamamlayan 25 yetişkin amatör oyuncu filmde yer aldı.

Köreken’in geliştirdiği ve üzerinde akademik çalışmalar yaptığı "Çocuklar İçin Sinema Oyunculuğu Metodu" çerçevesinde çocuk oyuncular, kendilerine senaryo verilmeden filmdeki karakterlerini hayata geçirdiler. Nursen Çetin Köreken’in geliştirdiği bu metodu, çocuk oyuncuların aldıkları eğitimi, çocukların filme hazırlık aşamalarından filmin seyirci ile buluşana kadar tüm süreci anlatan “Sahne Çocukların” belgeselinin çekimleri ise film çekimleri sırasında da devam etti.

Köreken’in senaryo aşamasından çekim aşamasına, kurgu aşamasından post prodüksiyon aşamasına kadar dinlediği Gazapizm’in “Yol” adlı şarkısı Anıl Murat Acar’ın (Gazapizm) desteğiyle filmde ve fragmanda yer aldı. Üç Arkadaş filmi, 11. Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek.