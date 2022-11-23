Çocukları sanata yönlendiren çalıştay

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Büyükşehir Çocuk ve Sanat Çalıştayında çocukları sanata yönlendirilmenin yolları ele alındı.

Ana Kucakları ile okul öncesi eğitimden okullara kazandırdığı bilişim sınıfları ve gezen kantine kadar farklı uygulamalarla her zaman çocukların yanında olan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de çocukları sanata yönlendirecek bir çalıştaya imza attı. İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Çocuk ve Sanat Çalıştayı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Farklı branşlardan 56 öğretmen, 12 akademisyen, yayınevi temsilcileri, çocuk kütüphanecileri ile farklı okullardan lise ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı çalıştayda, yazar söyleşileri, çocuklar için felsefe, drama atölyesi, resim atölyesi, etkileşimli kitap okuma ve kâğıt sanat atölyesi, müzik dinletisi ve film gösterimi etkinlikleri yapıldı. Çocuk kitaplarında aranan nitelikler, çocuklara yönelik sanat atölyelerinin içeriği, çocuklarda yazarlık ve okuma becerilerinin artırılması, çocuk ve sosyal medya ilişkisi gibi konular, bilimsel açıdan ele alındı.

Gelecek nesillere yatırım

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, gelecek seçimlere değil, gelecek nesillere yatırım yapan bir belediye başkanı ile çalışmanın onurunu ve gururunu yaşadığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Yıldız, “Gelecek nesillere yön verme konusunda akademisyen arkadaşlarımızın katma değerinin çok fazla olduğuna inanıyorum. Geçenlerde İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bir programa katıldım. Rektör hocam şöyle dedi: ‘İki çeşit genç vardır. Nereye gideceğini bilen gençlik, bir de nereye gideceğini bilmeyen gençlik.’ İşte siz; gideceği yeri bilen gençleri oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda sizlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gülşen Manisalı’nın konuk yazar olarak katıldığı çalıştay, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Yıldız’ın ‘kitaptan sanata giden yol’ sunumuyla devam etti.