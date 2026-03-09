Çocukların bayram tıraşı muhtardan..!

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, çocukların bayramlık saç tıraşını ücretsiz olarak yaptırıyor.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi Muhtarı Vedat Altıntaş, göreve geldiği iki yıldır önemli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl iki bayramda da 8. sınıfa kadar tüm çocukların saç tıraşını ücretsiz olarak yaptıran Muhtar Vedat Altıntaş, bu yıl da aynı kampanyayı deva ettiriyor.

İki yıldır mahallede bulunan lisede okuyan tüm çocukların yol ücretlerini de karşılayan Muhtar Altıntaş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Lalaşahin Mahallemizde göreve geldiğimiz iki yıldan bu yana artık geleneksel hale getirdiğimiz çocuklarımızın bayram tıraşını bu yıl da muhtarlık olarak yaptırıyoruz. Çocuklarımız arife günü akşamına kadar muhtarlık binamıza gelerek kendilerine tıraş için vereceğimiz fişlerini alıp bayramlık tıraşlarını olabilirler. Görev yaptığımız süre boyunca bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Yine mahallemizden liseye giden tüm öğrencilerimizin yol ücretlerini geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da karşılamaya devam ediyoruz. Tüm çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımıza karşı bu iki hizmetimizin yanı sıra onlar için yeni yeni sürprizler de hazırlıyoruz."