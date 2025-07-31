Çocukların denizdeki eğlencesi felakete dönüştü: 1'inin cansız bedeni bulundu, diğeri hastanede

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde denize giren 3 çocuktan 1’i hayatını kaybederken, 1’i de hastaneye kaldırıldı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşlarında oldukları öğrenilen 3 arkadaş O.A., A.Y. ve Samet İstanbul, serinlemek için Marmara Denizi’ne girdi. Bir süre sonra dalgaların etkisiyle akıntıya kapılan çocuklar panikleyip çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. O.A. kendi imkânlarıyla kıyıya çıkarak kurtulurken, baygın halde sudan çıkarılan A.Y. adlı kız ise ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suda kaybolan Samet İstanbul’u bulmak için ekipler arama çalışması başlattı. Dalgıçlar denizde tüplü dalışlarla arama yaparken, karada da 30 kişilik AFAD ekibi kıyı boyunca tarama gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Samet İstanbul’un cansız bedeni kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede denizde bulundu. Sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, çocukların denize girdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.