Çocukların gözü önünde babaya tokat atan şahıs, aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit etmiş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocukların gözü önünde babaya şiddet uygulayan şahsın, aynı gün bir sürücüyü silahla tehdit ettiği ortaya çıktı.

Gebze Cumhuriyet Mahallesi’nde 15 Eylül’de meydana gelen olayda, sokakta aşırı hız yapan O.C., kendisini uyaran Ö.K.’ye çocuklarının gözü önünde tokat atarak küfür etmişti. Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanan O.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yaşanan olayın ardından OC’nin aynı gün Gebze’nin İnönü Mahallesi’nde İ.B. isimli sürücüyle de tartışmaya karıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.C’nin tabanca göstererek sürücüyü tehdit ettiği öğrenildi.

İ.B.’nin o gün yaşanan olaya ilişkin şikayetçi olduğu O.C’ye "silahla tehdit" suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.