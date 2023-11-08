Çocukların güldüğü rengarenk bir söyleşi: Zor Balık

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri “Zor Balık” isimli söyleşi ile devam etti. Uzman klinik psikolog ve çocuk yazarı Büşra Tarçalır Erol, çocuklara “zorbalık” üzerine yazdığı kitaptan bölümler okudu. Keyifli ve renkli görüntülerle geçen söyleşi fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Büşra Tarçalır Erol’un konuşmacı olarak katıldığı “Zor Balık” söyleşisi ile devam etti. Faik Baysal Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programda ünlü yazarın günümüzde çocuklar arasında önemli bir sorun olan aile içinde zorbalık ve baskı meselelerini hikayeleştirdiği “Zor Balık” isimli eserinden bahsetti.

Zorbalık türü davranışlar hakkında kitapta yer verdiği bölümlere değinen Erol, çocuklara bu tür davranışların karşısında nasıl bir tepki vermeleri gerektiğini anlattı. Yazar, günümüzün önemli sorunlarından biri olan, etrafındakilere zorbaca davranan, kendini çok güçlü gören balığın öyküsü “Zor Balık” isimli eserinden bölümler okuyarak “zorbalık” ve “güçlü olma isteği” davranışları üzerine çıkarımlarda bulundu. Çocuklar için büyük bir keyifle geçen ve renkli görüntülere sahne olan söyleşi, hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.