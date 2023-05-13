Çocukların hayal dünyası Büyükakın'ı büyüledi

KO-MEK sergisine katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocukların hazırladığı atık ürünlerden oluşan milli ve yerli savunma sanayi ürünlerine hayran kaldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) Körfez sergi açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ürünlere hayran kaldı. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini tek tek inceleyen Başkan Büyükakın’ın özellikle geri dönüşüm ürünlerinden yapılarak tekrar kullanıma hazırlanan ürünleri, eğitmenler ile çocukların hazırladığı atık ürünlerden oluşan milli ve yerli savunma sanayi ürünleri oldukça ilgisini çekti. Çocuklarla yakından ilgilenen ve yapılan çalışmaları övgüyle anlatan Başkan Büyükakın, "Her şey hayalle başlar. Çocuklarımızın artık büyük hayalleri var. Çocuklar hayal kurarak hayal dünyalarını daha da geliştirerek ilerde inşallah bunların gerçeğini yapabilecek. Türkiye’nin çocukları yeni hayallerle yetişiyor. KO-MEK’in bütün çalışmaları çok güzel ama ben geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda çalışmalarına bayılıyorum. Zaten bütün projeleri güzel, birini diğerinden ayırmak haksızlık olur ama geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda pozitif ayrımcılık yapıyoruz" diyerek KO-MEK çalışanlarına ve emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.