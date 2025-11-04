Çocukların ilginç hırsızlığı: Sibop kapaklarını çaldılar
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde park halindeki bir aracın aksesuarı çocuklar tarafından çalındı.
Olay, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, araç park halindeyken 3 çocuk tekerleklerdeki nikelajlı özel sibop kapaklarını sökerek aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocukların kameranın altından geçerken yüzlerini kapattıkları da görüldü. Durumu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen araç sahibi, sibop kapaklarının çalındığını gördü.
Mahalle sakinleri, çocukların bu tür davranışlardan uzak tutulması gerektiğini belirterek, ailelere çağrıda bulundu.