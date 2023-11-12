Çocukların inşatta tehlikeli oyunu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın 2. katından kum üzerine atlayan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Çocukların inşatta tehlikeli oyunu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın 2. katından kum üzerine atlayan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Olay, Yeni Mahalle’de inşaat halindeki bir binada meydana geldi. 5 çocuk, güvenlik önlemi alınmayan inşaata girip oyun oynamaya başladılar. Oyun sırasında 2. kattan kendilerini boşluğa bırakan çocuklar, kum yığını üzerine düştüler. Çocukların tehlikeli oyunu amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman