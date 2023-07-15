Çocukların tehlikeli oyunu: Önce yangın merdiveni sonra okul çatısı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çocukların önce bir otelin yangın merdiveninde daha sonrasında da anaokulunun çatısında oyun oynaması yürekleri ağza getirdi.

Kaynarca ilçesine meydana gelen olayda, bir grup çocuğun önce bir otelin yangın merdiveninde daha sonrasında da anaokulunun çatısında oyun oynaması görenlerin adeta yüreklerini ağızlarına getirdi. Çocukların tehlikeli oyunu ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocukların otelin yangın merdivenlerinde oynaması, daha sonrasında bitişikte bulunan anaokulunun çatısına çıkarak oturması ve orada oynamaları yer alıyor.