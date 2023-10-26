Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladığı iddia edilen baba canlı yayında gözaltına alındı

13 Ekim Cuma günü ortadan kaybolan 12 yaşındaki C.A. ve 14 yaşındaki S. A. kardeşlerin kaçılmasıyla ile ilgili baba B.A., canlı yayında gözaltına alındı.

Konya’da yaşayan 12 yaşındaki C.A. ve 14 yaşındaki S. A. kardeşler, 13 Ekim Cuma günü ortadan kayboldular. Çocuklarından günlerdir haber alamayan endişeli anne K. D., çocuklarını bulmak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı’dan yardım istedi.

Çocuklarının kaybından eski eşi B. A. ile boşanma aşamasındaki eşi Y. D.’yi sorumlu tutan anne K. D., günlerdir hiçbir hayat belirtisi göstermeyen çocuklarını sağ bulamayacağını düşünüyordu. Anlı, çocukların öz babası olan ve Niğde Bor’da yaşayan eski eş B. A’yı canlı yayına aldı. Baba B. A’nın rahat tavırlarına ve çelişkili açıklamalarına dikkat çeken araştırmacı gazeteci Anlı, çocukların babaları B. A. tarafından kaçırıldığını söyleyen bir ihbarcıyı ulaştı.

Çocuklarını kaçırıp çöp konteynerinde sakladığı iddia edilen baba B. A., Müge Anlı’nın ısrarlı soruları karşısında itirafta bulundu. B. A., usta gazeteciye, “Madem sen ve emniyet müdürü bu kadar endişeli anlatayım. Bu kadın çocuklara bakmıyordu. Kızım S.A. da beni aradı. Kızım Sude ve oğlum C. A., yürüyerek Aksaray’ın çıkışına kadar gelmişler. Çocuklar şu anda, Afyonkarahisar’dalar. Velayetlerini alırsam çocukları veririm” dedi.

Baba B. A.’nın canlı yayındaki itirafı sonrası Niğde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. B. A., canlı yayın sırasında gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Anne K. D. ve yakınları, çocukların sağ olduğunu duyunca derin bir nefes aldı.