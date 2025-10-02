Çocuklarını öldüren babaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 10 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup bırakan baba, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 23 Mart 2023’de Körfez’de meydana geldi. Gece saatlerinde Murat Rüzgar’ın (45) sokakta şüpheli şekilde dolaştığını gören polis ekipleri şahsı durdurdu. Murat Rüzgar’ın annesinin evinde yapılan incelemede, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre (10) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu. Murat Rüzgar gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat Rüzgar, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Olayla ilgili açılan davanın duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Öte yandan, sanığın Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan alınan ikinci raporda da cezai ehliyetinin tam olduğu belirlenmişti.

Çocuklarını öldürüp mektup yazmıştı

Sanık ilk duruşmadaki savunmasında da olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade etmişti. Sanığın, çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta ise "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah’a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı.