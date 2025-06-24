Çocuklarının kavgasına dahil olan anneler saç saça baş başa kavga etti

İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir parkta, çocukların kavgasına aileleri dahil olunca ortalık karıştı. Kadınların saç saça baş başa kavga ettiği o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Merkez Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre parkta oynayan çocuklar arasında kavga çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini gören annelerde olaya müdahil olunca ortalık karıştı. Kadınlar parkta uzun süre saç saça baş başa birbirine girdi. Yaşanan o anlar ise çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.