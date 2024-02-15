Çocuklarla futbol oynadı

Bilecik İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, çocuklarla birlikte futbol oynadı.

Çocuklarla futbol oynadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik İnhisar İlçe Kaymakamı Furkan Recep Nalbant, çocuklarla birlikte futbol oynadı.

İnhisar ilçesinde Kaymakam Nalbant, kurum amirleri ile birlikte futbol oynayan çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla futbol oynayan Kaymakam Nalbant, sohbet ederek gelecek planlarını sordu.

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Çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirten Kaymakam Nalbant, futbol topu hediye ederek çocukları mutlu etti.