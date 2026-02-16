'Çocukluk Hatıralarımda Silivri' söyleşisi düzenlendi
Silivri Belediyesi tarafından 'Çocukluk Hatıralarımda Silivri' kitabının yazarı Nursel Alkaç Yılmaz ile Silivri'nin geçmişine dair söyleşi düzenlendi.
Silivri Belediyesi, kültürel etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, “Çocukluk Hatıralarımda Silivri” kitabının yazarı Nursel Alkaç Yılmaz tarafından Önder Yılmaz Sahnesi’nde söyleşi gerçekleştirildi. Yazara teşekkür plaketini, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Meral Türkmen Terlikçi takdim etti ve Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selamlarını iletti.