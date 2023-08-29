Coğrafya eğitiminde yeni yaklaşımlar kursu başladı

Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar, Balıkesir’deki BİDEP Projesinde ele alınıyor

BİDEP 2237-A dahilinde desteklenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar” projesinin ikincisi Balıkesir’de gerçekleştiriliyor. Yürütücülüğünü Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yaptığı projede açılış programı, Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Proje açılış törenine; Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren ile proje eğitmenleri ve coğrafya öğretmenleri katıldı.

Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl, açılış törenindeki konuşmasında proje hakkında bilgiler verirken; “Projede, Coğrafya eğitiminde kullanılan yenilikçi yaklaşımlar ve özellikle de proje tabanlı eğitim modeli hakkında bilgiler verilecek. Daha sonra Kaz Dağı ve Ayvalık Adalarına yapılacak teknik gezi ile de katılımcılar, öğrendikleri teorik bilgileri sahada bizzat uygulama imkanı bulacaklar” dedi. Projeye destek veren BİDEB’e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, Balıkesir Üniversitesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tüm katılımcılara teşekkür eden Prof. Dr. Fatih Satıl, yapılan çalışmanın uluslararası boyuta taşınması gerektiğini vurguladı.

Açılış töreninde konuşan Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da; üniversite olarak projeye destek vermekten duydukları memnuniyeti ifade ederken; “Coğrafya eğitiminde inovatif metodlara yer verilmesi gerekir. Kendi öz değerlerimize uygun eğitim metodolojileri geliştirmeye ihtiyacımız var. Bu Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar-2 adlı BİDEP Projesini çok önemli buluyoruz. Balıkesir Üniversitesi olarak bu tür eğitimlere desteğimiz devam edecektir. Projeye destek veren kurumlar teşekkür eder, görev alan eğitimcilerimizi tebrik ederim. Projenin başarılı geçmesini dilerim” şeklinde konuştu.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Solak ve Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin’in de gerçekleştirdikleri konuşmalar ile projeyle ilgili görüşlerini ifade ederek projenin hayırlı olması dileklerinde bulundukları açılış töreni protokol ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden seçilen ve lisansüstü eğitim gören 20 coğrafya öğretmeninin katıldığı ve beş gün sürecek olan etkinlikte katılımcılara; Prof. Dr. Fatih Satıl, Prof. Dr. Eyüp Artvinli, Prof. Dr. Şehnaz Baltacı, Doç. Dr. Alper Uzun, Doç. Dr. Hakan Önal, Doç. Dr. Mehmet Doğan, Dr. Erkan Dündar ve Dr. Leyla Dönmez gibi alanında uzman eğitmenler tarafından coğrafya eğitimi, bilimsel okuryazarlık ve alan çalışması ile ilgili sunumlar gerçekleştirecek.