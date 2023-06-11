Coğrafyacılar Balıkesir Sındırgı'da buluştu

Türkiye’de bir ilk olarak coğrafyanın her alanda aktif kullanımının ve projelerdeki varlığının önemini anlatmak adına 1. Coğrafya Mesleki Kariyer Planlama Çalıştayı, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Kocahan’da bir salonda gerçekleştirilen çalıştay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı CBS genel müdürlüğü Dr. Akın Kısa’nın online bağlantı üzerinden gerçekleştirdiği açılış konuşması ile başladı.

10-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda coğrafi bilgi sistemleri (CBS) geniş çapta ele alındı. 70 katılımcı ile gerçekleşen çalıştayda sektör, kamu ve üniversietler arası beklenti, ihtiyaç ve talepler ele alındı. Günümüz şartlarında coğrafi bilgi sistemlerinin gerekliliği ve önemine değinildi.

Jeomorfolog Murat Yaman yaptığı konuşmada, “Sındırgı’da tüm illerden yaklaşık 70 katılımcı ile coğrafyacılar, jeomorfologlar ve coğrafi bilgi sistemleri uzmanlarını Sındırgı’da ağırlıyoruz. Ağırlama gerekçemiz, kurumlarda ve sektörde çalışan meslektaşlarımızın, üniversitelerde verilen coğrafi bilgi sistemleri dersleri, bu derslerle şehir planları yapılıyor, şehre katkı sunacak işler yapılıyor, bunların üniversite eğitimlerine de yansımasını istiyoruz. Bunun için de buraya 13 farklı üniversiteden akademisyeni de davet ettik. Sektörde çalışan arkadaşlarımızı da akademisyen arkadaşlarımızla aynı masaya oturttuk. Karşılıklı bilgi alışverişleri ile sunumlar, Türkiye’de coğrafi bilgi sistemlerinden belediyeler, kurumlar ne bekliyorun fizibilitesini çıkarmaya çalışacağız. Başta ev sahipliğinden dolayı kendisi de bir coğrafyacı olan ve coğrafya bilgisini belediyecilikte en iyi şekilde kullanan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Türkiye’de bir ilk olan çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Mehmet Fatih Döker ise, “Bugün buradaki toplantımızda coğrafya mesleki kariyer planlama çalıştayımızı yapıyoruz. Bu çalıştayda yükseköğretim coğrafya bölümlerindeki coğrafi bilgi sistemleri ders içeriklerimiz, öğretim programlarımız, sektörde coğrafi bilgi sistemleri alanında çalışan arkadaşlarımızın yeterliliklerine ne kadar katkı sunuyor, mezunlarımızı ne düzeyde yetiştirebiliyoruz bunları tartışacağımız ve aynı zamanda sektörde çalışan coğrafya mezunu coğrafi bilgi sistemleri uzmanı arkadaşlarımızı bir araya getirdiğimiz bir çalıştay olacak. Ev sahipliğini yapan Sındırgı Belediyesine teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Kirami Ölgen de konuşmasında şunları kaydetti:

“Ege Üniversitesi Coğrafya bölümü üyesiyim. Sındırgı’ya daha önce gelmedim ama Sındırgı’yla ilgili bilgim var. Bugüne kadar gezdiğim ilçeler arasında beni en çok şaşırtan ve etkileyen Sındırgı oldu. Sındırgı’da yapılanlar belediyenin yaptığı son derece olumlu işler doğrusu çok çok memnun kaldım ve ilk fırsatta buraya daha kalabalık gelmeyi planlıyorum. Burada öğrenci gezileri düzenleyeceğim. Toplantımız gereklilikti ve bunun devamının gelmesi gerekir, diğer coğrafya alanlarını görmek gerekir ve Sındırgı tekrar ev sahipliği yaparsa çok çok mutlu oluruz. Jeopark ile ilgili konuşmak gerekirse daha doğrusu üzerindeki jeositler üzerinden bakmak daha iyi çünkü jeopark alanı çok geniş bölgedeki jeositler ilçeye bir değer katıyor bunun tanıtımı çok önemli, bunu mutlaka daha iyi tanıtmalı, burada böyle kalmamalı görülmeli.”

Asıl mesleği coğrafya öğretmenliği olan ve projelerinde coğrafyanın getirilerini her alanda kullanarak şehrin geleceğini inşa eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise çalıştayda katılımcılara ilçe hakkında bilgi verdi. Yavaş, “Coğrafya bilmek, coğrafyayı okumak şehrin geleceğini planlamada en önemli etkendir. Türkiye’de ilk olarak gerçekleşen çalıştaydan dolayı sizleri kutluyorum. Sektörün, belediyelerin ve üniversitelerin istişare içerisinde günümüz şartlarını karşılaması, karşılıklı beklentilerin gün yüzüne çıkarılması adına önemli bir etkinlik olarak görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri doğal şehir Sındırgı’da ağırlamaktan dolayı onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.