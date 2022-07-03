Çoğu kişi bu dertten muzdarip

Bu saydığım belirtiler reflünün göstergelerinden. Tabi kesin tanı için doktor muayenesi şart.

Peki nedir bu reflü?

Sindirim ağızda başlıyor ve mideye iniyor. Yediklerimizin geri çıkmaması için mide ile özofagus arasında bir kapakçık var. Bazı durumlarda bu kapakçık bozulabiliyor ve mide içeriği yoğun bir acıyla ağza geri gelebiliyor, buna da reflü deniyor.

Neden kapakçık gevşiyor ve mide içeriği yukarı çıkıyor?

Yemekleri iyi çiğnemeden yuttuğumuzda, mide asidimiz yetersiz olduğunda veya sindirimi uzun süren besinler yediğimizde yemekler midede uzun süre kalıyor, şişkinlik yapıyor ve kapakçık gevşeyince de içerik yukarı çıkıyor. Kısacası reflü midenin sindirimindeki aksamayla ilgili bir sorun. Mide vücudumuzdaki en asidik ortam, sindirebilmesi için öyle de olması gerekiyor. İçerik yukarı çıktığında bu yüzden yanma hissi yaşıyoruz.

Nelere dikkat edelim?

REFLÜ VE ÜLSER

1) Doymadan masadan kalkalım. Mideyi çok doldurduğumuzda mide içi basınç artar, kapakçık gevşer ve yediklerimiz yukarı çıkar

2) Çok iyi çiğneyelim. Belki de reflü için en önemli kural bu. Sindirim ağızda başlıyor ve iyi çiğnenmemiş besinlerin sindirimiz zorlaşıyor. Ağzımıza attığımız bir besini 15-20 defa çiğnemeye çalışalım

3) Yemekten hemen önce, yemek yerken veya yemekten hemen sonra su tüketmeyelim. Yemekten hemen öncesinde su içmek mide asiditesini azaltıp sindirimi uzatır. Hemen sonrasında içmek karın şişkinliğini artırır.

4) Sabah aç karnına 1-2 damla kekik- karanfil veya meyan kökü yağını zeytinyağıyla karıştırıp içebiliriz.

5) Yatmadan en az 3 saat önce bir şey yiyip içmeyi bırakmalıyız. Direk yiyip ya da içip yatarsak bu kapağı açık dolu şişeyi yan yatırmaya benzeyecek ve mide içeriği ağza gelecektir. Gerekli durumda uyurken reflü yastığı kullanabilir veya başınızın altına 2 yastık koyarak yükseltebiliriz.

6) Doktora danışmadan kesinlikle anti-asit, mide koruyucu ilaçlar kullanmayalım. Reflü zaten mide asidi yetersizliğinden kaynaklanan bir rahatsızlık. Bu sebeple uzun süre bilinçsiz ilaç kullanmak başta sıkıntılarımızı azaltsa da ilerleyen dönemlerde daha büyük sıkıntılar yaşamamıza sebep olabilir.

7) Kötü yağ içerek besinlerden sakınalım. Kızartılmış ürünler, fast food, içinde margarin bulunan açma poğaça gibi hamur işleri, çikolata vb abur cuburlar reflüyü tetikler.

8) Yoğun baharatlı yiyeceklerden sakınalım. Özellikle de acı baharatlar rahatsızlık verir.

9) Çok ekşi ve asitli sebze ve meyveleri çiğ tüketmeyelim. Portakal, mandalina, vişne, domates vb.

10) Alkol, sigara, gazlı içecekler kapakçığın gevşemesine sebep olduğu için kullanmayalım

11) Doktorun verdiği tedavi bittikten sonra öğünlerden önce 1 yemek kaşığı doğal ev turşusu suyu(%4 tuzlu) veya yumuşak içim organik elma sirkesi kullanarak mide asiditesini düzeltebiliriz.