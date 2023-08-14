Coin üretiminde kullanılan 393 adet cihaz Sakarya'da ele geçirildi

Sakarya’da polis ekipleri bir ay içerisinde suç örgütleri, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; suç örgütleri, kaçakçılık ve mali suçlarla mücadele çerçevesinde 10 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdikleri operasyonlarda 32 şüpheliyi yakaladı. Yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerin araçlarında, ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 3 ton 657 kilo bandrolsüz tütün mamulü, 1 milyon 807 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 468 bin 420 adet içi doldurulmuş makaron, 51 kilo 350 gram gümrük kaçağı nargile tütünü, 35 bin 895 adet sigara sarma kağıdı, 1 ton 658 litre karışımlı akaryakıt, 3 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 697 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 393 adet coin üretiminde kullanılan harddisk cihazı, 320 adet gümrük kaçağı bluetooh kulaklık, 70 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 46 adet elektronik sigara likidi, 45 kilo kıyılmış açık tütün, 19 adet gümrük kaçağı akıllı saat, 10 şişe gümrük kaçağı alkol ve 4 litre yapma alkol, 3 adet gümrük kaçağı motosiklet, 10 gram skunk maddesi, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatız tabanca, 110 adet tabanca fişeği ve 26 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildi.