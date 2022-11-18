Çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu'ya ilk iniş gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu'ya ilk inişin helikopterle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu'ya ilk iniş gerçekleştirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu’ya ilk inişin helikopterle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu’ya ilk inişin gerçekleştirildiği duyuruldu. Lhdanadolu’ya ilk inişi Deniz Kuvvetlerine ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri gerçekleştirdi.

Çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu'ya ilk iniş gerçekleştirildi
Çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu'ya ilk iniş gerçekleştirildi
Çok maksatlı amfibi gemisi Lhdanadolu'ya ilk iniş gerçekleştirildi