Çok sayıda boş plakayı kozmetik firmasında saklamışlar

Kocaeli’de polis ekiplerince bir kozmetik firmasında yapılan aramada çok sayıda boş plaka ve plaka imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mali suçların men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince, Gebze ilçesinde bulunan bir kozmetik firmasında yapılan aramda; mühür makinesi, plaka boyama makinesi, plaka basmakta kullanılan pres makinesi, 3 takım metal plaka basım kalıbı plaka boyamada kullanıldığı değerlendirilen yarım boya kutusu, 7 adet basılmış plaka, 220 adet boş üzerinde TR ibaresi bulunan plaka, 500 adet plaka basımında kullanılan çeşitli harf rakamlardan oluşan metal numaralar, 12 sayfa üzerinde plaka fiyat ve isimlerin yazılı bulunduğu karalanmış not kağıtları ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.