Çok sayıda suçtan aranması olan şahıs düğünde yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aranan şahsı yakalayan polis ekiplerine saldıran kalabalık gurup dağıtıldı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı suçlarından çok sayıda sabıkası bulunan Olcay B. ’nin Orhaniye mahallesi Hafız Mehmet Doğru sokakta düzenlenen bir düğünde olduğu bilgisine ulaştı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri sokaktaki düğüne giderek şüpheliyi yakaladı. Düğüne katılan şüphelinin yakınları da polis ekiplerine şüpheliyi vermemek için saldırdılar. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler aranan şahsı gözaltına alırken, kalabalığı da biber gazı sıkıp havaya ateş açarak dağıttılar. O sırada fenalık geçiren bir kadın ise Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli gözaltına alındı.