Çok sayıda tabanca ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekiplerinin bir şüphelinin ikametinde yaptığı aramada 23 tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Gebze’de bir ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 23 tabanca, 23 tabanca şarjörü, 8 tabanca fişeği ve susturucu ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.