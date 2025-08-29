Çok sevdiğini güvercini kayboldu, her yerde onu arıyor

Bilecik’te emlakçılık yapan Soner Güler, 2 sene önce hediye aldığı ve hasta olduğu için titizlikle baktığı güvercininin kaybolması üzerine büyük üzüntü duyuyor. Güvenlik kameralarında bir şahsın güvercinini götürdüğü anlatan Güler, "O arkadaştan ricamız adı ’Şans’ olan güvercinimizi geri getirmesidir" dedi.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Terzihane Sokak üzerinde emlakçılık yapan Soner Güler’e bir arkadaş tarafından 2 yıl bir güvercin hediye edildi. Hayvana iş yerinde bakan Soner Güler’e geçtiğimiz günlerde hayvanın olmadığı fark etti. Göğüs ve böbrek hastalığı bulunan ve uçamayan hayvanı aramaya çalışan Güler, çevre işyerleri güvenlik kameralarını inceledi. Güler, çevredeki tüm güvenlik kameralara baktığında bir şahsın güvercini aldığı gördüğü anlatarak, "Benim hayvanım hastalığından dolayı uçamıyordu. Burada biz ona gözümüz gibi bakıyorduk, o artık bizden olmuştu. Geçen yine buralarda gezerken bir anda kayboldu. Sonrasında bulamayınca güvenlik kameralarına baktım. Bir şahsın güvercini bulduğu ve çevredeki bir esnafa sahibi olup olmadığı sorduğunu gördük. Şahıs güvercinin sahibi aramış ve bulamayınca götürmüş. Büyük ihtimalle yerde gezdiği için bir kedinin yememesi için. O arkadaşa ulaşamadık çok araştırdık. Ondan ricamız adı ’Şans’ olan güvercinimizi geri getirmesi" dedi.