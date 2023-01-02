Çokal Barajı, Gökbüet Su Kooperatifine kiralandı

Tekirdağ’da bulunan Çokal Baraj Gölü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 yıl süre ile kooperatife kiralandı.

Tekirdağ-Çanakkale sınırında bulunan Çokal Baraj Gölü, Gökbüet Su Kooperatifine kiralandı. 1380 sayılı ’’Su Ürünleri Kanunu’’nun 4’üncü maddesi ve bu kanuna dayalı olarak yayımlanan "Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği’’ ile usul ve esaslara ilişkin yönerge hükümleri dahilinde minimum işletme kotu 44,40 m (200ha), maksimum işletme kotu 83,68 m (1240ha) olan Çokal Baraj Gölü’nün avcılık yoluyla istihsal hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülerek SUBİS sistemi ile hesaplanan ücret üzerinden 5 yıl süreyle S.S. Gökbüet Su Ürünleri Kooperatifi’ne kiralandı. Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alanlar belirlenirken gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarından görüş alınabilecek. "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır" hükmü gereği Çokal Baraj Gölü’nde belirlenecek alanda amatör avcılık yapılabilecek.

İstihsal hakkı kiralanan Çokal Baraj Gölü’nde 1380 sayılı ’’Su Ürünleri Kanunu’’ ve bağlı mevzuatı gereği kontrol ve denetim faaliyetleri Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacak.