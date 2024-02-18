Çoklu sporlara Gemlik damgasını vurdu

Türkiye’nin en çok spor dalında altyapı hizmeti veren kulüplerinden biri olan Gemlik Belediyespor, kupalarına bir yenisini daha ekledi.

Gemlik Belediyespor’un başarılı sporcularından Beyzanur Topçu, 17-18 Şubat tarihlerinde Osmangazi Atletizm Salonu’nda düzenlenen modern pentatlon yarışlarında katıldığı U20 yaş grubunda; uzun atlama, yüksek atlama, gülle atma ve 60 metre engelli parkurda 3 bin 19 puan toplayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyonada sporcusunun aldığı dereceyle ilgili açıklama yapan Gemlik Belediyespor Başkanı Durmuş Uslu, yarışlarda aldığı dereceden memnun olduklarını ifade ederken, daha iyisi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirtti. Atletizm Antrenörü Burhan Gümüş’ü ve sporcuyu tebrik etti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan genç sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederken, Gemlik Belediyesporlu sporcuların her gittikleri müsabakada Gemlik’i başarıyla temsil ettiğini ve bunun gurur verici olduğunu vurguladı.