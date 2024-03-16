Çökme meydana gelen yola Maltepe Belediyesi tarafından müdahale edilmiyor

Maltepe'de bir sokakta bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu Maltepe Belediyesi'ne bildirirken, yola hiçbir müdahale yapılmadığı öğrenildi. Çökme meydana gelen yol dron ile görüntülendi.

Çökme meydana gelen yola Maltepe Belediyesi tarafından müdahale edilmiyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Maltepe’de bir sokakta bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri durumu Maltepe Belediyesi’ne bildirirken, yola hiçbir müdahale yapılmadığı öğrenildi. Çökme meydana gelen yol dron ile görüntülendi.

Maltepe ilçesi, Gülensu Mahallesi’nde bir sokak üzerinde yaklaşık 30 gün önce çökme meydana geldi. Çökmenin etkisiyle yolu taşıyan ve yanında gecekondu evlerin bulunduğu istinat duvarı da zarar gördü. Yaşanan durum mahalle sakinleri tarafından Maltepe Belediyesine bildirildi. Olay yerine gelen Maltepe Belediyesi ekiplerince evlerin üzerine çökmek üzere olan yola araçların giriş ve çıkışını kapatacak demir bariyerler konuldu. Yaklaşık 30 gün geçmesine rağmen yol üzerinde hiçbir çalışma başlatılmaması, Gülensu Mahallesi sakinleri tarafından tepkiye neden oldu. Çökmenin meydana geldiği yol havadan görüntülendi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Mahalle sakinlerinden Sercan Eryılmaz, "Gecekondular var. Burası 1-2 ay oldu. Çöktü ondan sonra belediyeye şikayet edildi. Şu korkuluklar koyuldu. Ne zaman yapılacak bilmiyorum" dedi.