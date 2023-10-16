Bozüyük’te yoğun olarak kullanılan caddelerden birisi olan Çolak İbrahim Bey Caddesi’nde asfaltlama çalışması yapıldı.

İlçe genelinde iklim şartları ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor. Kasımpaşa Mahallesi’nde bulunan Çolak İbrahim Bey Caddesi’nin bir bölümünde başlatılan asfaltlama çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak yol trafiğe açıldı ve vatandaşların kullanımına sunuldu.