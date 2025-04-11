Çolak'tan Güçlü Mesajlar 'Silivri'de Değişimin Adı Sosyal Belediyecilik Oldu'

Silivri Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında 2024 yılı faaliyet raporu görüşmeleri sürerken, CHP Grup Sözcüsü Önder Çolak yaptığı konuşmada hem geride kalan bir yılı değerlendirdi hem de yerel yönetim anlayışlarına dair net mesajlar verdi.

31 Mart 2024 seçimlerinin Türkiye’de halkın demokrasiye olan inancını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Çolak, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye genelinde birinci parti olmasının halkın adalet, değişim ve liyakat isteğinin tezahürü olduğunu ifade etti. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun tarihi bir oy farkıyla yeniden seçilmesini de hatırlatan Çolak, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarına yönelik hukuki baskıları “halkın iradesine ve demokrasiye saldırı” olarak nitelendirdi.

"Silivri'de Halk Elini Uzatana Oy Verdi"

Silivri’de de değişimin güçlü bir şekilde hissedildiğini belirten Önder Çolak, “Vatandaşlarımız kendisine yukarıdan bakanı değil, elini uzatanı tercih etti. Sayın Bora Balcıoğlu yalnızca bir seçim kazanmadı; uzlaşıyı, toplumsal barışı ve sosyal belediyeciliği de kazandı” sözleriyle Balcıoğlu’nun başarısını övdü.

“Kimseyi Ayırmadan, Göz Hizasında Yöneten Bir Anlayış”

2024 yılı faaliyet raporunun sadece bir yıllık icraat özeti değil, geleceğe duyulan güvenin belgesi olduğunu vurgulayan Çolak, sosyal yardımlardan mahallelerdeki kahvaltı desteklerine kadar uzanan tüm hizmetlerin halkçı bir vizyonla gerçekleştirildiğini söyledi. Çolak, “Hiçbir vatandaşımıza siyasi görüşü nedeniyle ayrım yapılmamıştır. Kıyafetine, yaşam tarzına bakılmaksızın herkes için eşit hizmet sunulmuştur,” dedi.

“Bu Başarı Hepimizin”

Raporun sadece CHP’nin değil tüm halkın ortak kazanımı olduğunu ifade eden Çolak, konuşmasını “Silivri’yi halkla birlikte yönetiyoruz. Halk için çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki, bu yol bizi daha güzel yarınlara taşıyacak. Silivri birlikte güzel, birlikte oldukça Silivri’nin yarınları bugünden de güzel olacak” sözleriyle tamamladı.

Konuşmasında özellikle Başkan Bora Balcıoğlu’na ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Çolak, sosyal belediyeciliğin yerelden tüm Türkiye’ye yayılan bir dönüşüm olduğunu vurguladı.

