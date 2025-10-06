Çolak'tan Mecliste Kutlama ve Temenni Mesajları

CHP Grup Başkanvekili Önder Çolak, 2025 yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı’nın I. Birleşimi’nde yaptığı konuşmada çeşitli kutlamalarda bulunarak önemli mesajlar verdi.

Silivri Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Ekim Ayı Toplantısı’nın I. Birleşimi’nde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Önder Çolak, konuşmasına meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Kent Konseyi yöneticileri, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarını selamlayarak başladı.

CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut’a Tebrik

Önder Çolak, 28 Eylül’de gerçekleştirilen olağan kongrede yeniden seçilen CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut ve yönetim kurulunu tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi. Çolak, “İlçe başkanımız Sayın Doruk Bulut ve ekibine, meclis grubumuz adına başarılar diliyorum,” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un Kurtuluşu ve Cumhuriyet’in 102. Yılı

6 Ekim İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü de anan Çolak, Cumhuriyet’in 102. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladığını belirterek şu mesajı verdi:

“Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.”

Muhtarlar Günü Kutlaması

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla da bir kutlama mesajı paylaşan Önder Çolak, Muhtarlar Dernek Başkanı Serhat Ateş nezdinde tüm mahalle muhtarlarının gününü kutladı.

“Kararlar Silivri’mize Hayırlı Olsun”

Konuşmasının sonunda alınacak kararların Silivri’ye hayırlı olmasını dileyen Çolak, “Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum, alınacak kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum,” diyerek sözlerini noktaladı.