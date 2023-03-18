Çolakoğlu: '100 yıllık kulübün hakem hatalarıyla yok edilmeye çalışılması üzücü'

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Savaş Çolakoğlu, Samsunspor maçının ardından, “100. yılını kutlamış olduğumuz bir kulübün gerçekten bu şekilde hakem hatalarıyla yok edilmeye çalışılması üzücü” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Samsunspor’a 1-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Savaş Çolakoğlu açıklamalarda bulundu. Çolakoğlu hakem kararlarının adil olmadığını vurgulayarak eşit şartlarda mücadele etmek istediklerini belirtti.

Hakem hatalarının bir takımın kaderiyle ne kadar oynayabileceğini hep birlikte gördüklerini ifade eden Çolakoğlu, “Bu maça her iki takım da kazanma arzusuyla çıkmıştı. Bir tarafta şampiyon olmak için çaba sarf eden bir takım, diğer tarafta kümede kalmak ve hak ettiği yeri elde etmek için çaba sarf eden bir takımın mücadelesi vardı. Maçı yönetenlerin de iyi olması gerektiği bir yerde, emek hırsızlığının olduğu bir olayla karşı karşıya kaldık. Hakemin önünde gerçekleşen bir ikili mücadele. Pozisyondan sonraki süreçte de aldığı kararlar akla mantığa sığacak işler değildi. Maçın sonuna 5 dakika uzatma veriyor. Maçın en az 4 dakikası zaten VAR’da geçiyor. İkinci yarıda 5 bizim, 5 de rakip takımdan oyuncu değişiklikleri var. 1’er dakikadan hesapladığınızda 10 dakika yapar. Bu 5 dakika ilavesinde de yine oyun duruyor. Bunların hiçbir tanesini dikkate almıyorsunuz ve maçı bu şekilde sonlandırıyorsunuz” diye konuştu.

“100 yıllık kulübün hakem hatalarıyla yok edilmeye çalışılması üzücü”

Gençlerbirliği’nin kurulduğu günden itibaren önemsediği kurallardan bir tanesinin dürüst olmak ve etik kurallara göre hareket etmek olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, “Biz hiçbir zaman başka şekilde açıklamalar yapmadık. Türk futboluna katkılar sunan bir kulüp olma yolunda ilerlerdik ama gerçekten bu sürecin içerisinde canımız yanmaya başladı. Biz ikinci yarıda sıfırdan yeni bir kadro yaptık. Kimseden bize toleranslı davransınlar talebimiz yok. Biz sadece eşit koşullarda mücadele etmekten yanayız. Bugün sahada hep beraber gördük, eşit bir davranış şekli var mıydı? 100. yılını kutlamış olduğumuz bir kulübün gerçekten bu şekilde hakem hatalarıyla yok edilmeye çalışılması üzücü. Takdiri tüm futbol otoritelerine bırakıyorum. 4 hakem maçı yönetiyor, VAR’da da hakemlerimiz var ama sonuç ortada. Hakemlerimizi biraz daha adil davranmaya, biraz daha eşit koşullarda futbolun icra edilmesine davet ediyorum" ifadelerini kullandı.