Çolakoğlu: 'Baktık bu hocayla da olmuyor biz gideriz'

Grubunda lider konumda olan Silivrispor’da Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu yeni hocanın imzasının ardından yaptığı açıklamasında; “Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken takıma ve kulübe vakit ayırmak zor oluyor. Vatanımıza Milletimize başsağlığı diliyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Güçlüyüz eyvallah, biriz, beraberiz ve el birliğiyle de bu zorlu günleri atlatacağız. Tekrardan depremden zarar gören halkımıza başsağlığı diliyoruz.



GİDİŞATIMIZ KÖTÜYDÜ

Takıma gelecek olursak eğer ligin ilk yarısının son haftalarında hiç istediğimiz oyunu oynayamıyorduk. Skor alıyorduk fakat oyun daima gidip geliyordu. Farklı sonuçlar bile alabilirdik. İkinci yarının başlaması ile birlikte bu kötü gidişat değişmedi. Alınan sonuçlarda gösteriyor ki puan farkıyla girdiğimiz devre arasının ardından en yakın rakibimizle farkımız 1’e kadar düştü.



HOCAMIZ AFFINI İSTEDİ

Farkın azalması ve kötü oyununun ardından Ergun hocamız bizden affını istedi. Yönetim olarak kabul ettik ve Erdal İşkar ile anlaşma sağladık. Erdal hoca ile geçmişte başarılar yakalanmış tecrübesini kabul ettirmiş bir hoca. Hem takımı hem de ilçeyi tanıyan bir isimden yana tavrımızı netleştirdik.



YORULDUK AMA BUNU HİSSETTİRMEDİK

Yaklaşık 6 haftadır takımda bir istikrarsızlık gözle görülüyor fakat skorlara yansımıyordu. İkinci yarı ile bu durum skorlara da yansımaya başladığında işler değişti. Önümüzde fazla seçenek de kalmıyor aslında. Baktık bu hocayla da olmuyor biz gideriz bunda da sorun yok. Biz menfaatsiz Silivrispor ile çıktığımız yolda çok tavizler verdik, anlamsız mücadeleler içinde bulduk kendimizi yorulduk ama yorgunluğumuzu hissettirmedik. Dediğimiz gibi gittiği yere kadar gidecek ve son düdük ile bitecek. Sonrasını ise o zaman geldiğinde konuşuruz” dedi.

