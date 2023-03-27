Çolakoğlu “Bayrakları hazırlasınlar. İnşallah, Allah’ın izniyle geçen sene kıl payı, son penaltı ile kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene almak istiyoruz. Önce grupta şampiyon olup daha sonra da Play Off’la hak ettiğimiz 3. Lige çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

“İNŞALLAH TECRÜBESİYLE BİZİ 3.LİGE ÇIKARACAK DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

Teknik direktör Erdal İşkar’ın tecrübesine de güvendiklerini ifade eden Çolakoğlu “Erdal Hocamız bizim bildiğimiz, tanıdığımız hoca. Bize uğurlu gelen bir hoca. İnşallah tecrübesiyle bizi 3.Lige çıkaracak diye düşünüyorum” dedi.

“REHAVETE GEREK YOK”

6 puanlık farkın avantaj olduğunu ancak şampiyonluk için garanti olmadığını dile getiren Çolakoğlu “Rehavete gerek yok. Çıkacağız, her maçı alacağız. Son düdük çalana kadar mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haber: İskender KORDU