Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık

Silivrispor Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını ve transferi de bitirdiklerini belirterek, 'Yeni sezona hazırız tüm transferleri tamamdık ve kale hariç transferi kapattık' dedi.

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  • 10.06.2022 19:19
  • Güncelleme: 10.06.2022 19:19
Çolakoğlu, Kale hariç transferi kapattık
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

TFF Bölgesel Amatör Lig İstanbul temsilcilerinden Silivrispor yeni sezona hazır. Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu yeni sezon öncesi yaptığı açıklamasında; “Silivrispor olarak yeni sezona hazırız. Takımımızı kurduk transferlerimizi gerçekleştirdik şimdiden sonra yapılacak transferimiz kalmadı. Hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda iç ve dış transferde önemli isimlerle yola devam kararı aldık. Sadece kaleci arayışlarımız devam ediyor birkaç isimle görüşmekteyiz bunun haricinde de transfer konusunu kapattık. Geçtiğimiz sezon çok iyi maçlar çıkardık ama sonunu getiremedik. Bu sezon bizim için bambaşka bir sezon olacak. Şampiyonluk peşinde olmayacağız biz iyi top oynayıp centilmenliği elden bırakmadan ligin son maçına kadar taraftarlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Özellikle geçtiğimiz sezon dolu tribünlere oynadık mükemmeldi aynı mükemmelliği devam ettirmek bizim hedeflerimiz olacaktır. Silivri’nin marka değerini daha üst seviyelere çıkarmak mücadelemizi bu doğrultuda yapmak ve istikrarın devamını istiyoruz. Kaliteli isimlerden oluşan karakterli bir kadro olduk” dedi

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SHA Editör
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