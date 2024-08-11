Çolakoğlu 'Kulübümüzü Koruyacağız ve Hedefimize Ulaşacağız'

Başkan Çolakoğlu, taraftarın kulübe olan inancının ve güveninin kendilerine güç verdiğini vurgulayarak, geçen sezon son anda kaçırdıkları 2. Lig şansını bu sezon gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. "Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sezon sonunda geçen sezon son anda kaçırdığımız 2. Lig şansını inşallah bu sezon gerçekleştiririz" diye konuştu.

Çolakoğlu, yönetim olarak birinci derecedeki görevlerinin, kulübü hem iç hem de dış güçlere karşı korumak olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Tüm mücadelemiz bunun içindir. Lakin en zor mücadelemiz içimizdeki hainlerle başa çıkmak ve kulübümüzü onlardan korumak. Bunu da başaracağız."

Taraftara seslenen Çolakoğlu, "Ben yine buradan büyük Silivrispor sevdalılarına sesleniyorum, bizim en büyük gücümüz sizsiniz. Bu kulübün başka bir geliri yok. Biz bir olursak, birlik olursak, inanın Silivrispor hak ettiği yerlere gelecektir. Unutmayın, Silivrispor hepimizin" diyerek sözlerini tamamladı.