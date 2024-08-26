Çolakoğlu'ndan gençlere müjde

Çolakoğlu, “Silivrimizin genç yeteneklerini daha iyi geliştirebilmek, onlara hak ettikleri fırsatları sunabilmek ve geleceğin yıldızlarını yetiştirebilmek adına bu yılda, Akademi Ligi’ne giriyoruz. Akademi Ligi’ne katılımımız, Silivrili gençlerinin sporda ve hayatta daha güçlü, disiplinli ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacak. Bizler de Silivrispor ailesi olarak, gençlerimize en iyi imkanları sunmaya ve onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.