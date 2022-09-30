Çolakoğlu, Yaşasın menfaatsiz Silivrispor sevdamız

Pazar günü saat 15.00’da İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda grubunun güçlü ekiplerinden Görükle İpekspor ile karşılaşacak olan Silivrispor’da olağan üstü hal ilan edildi. Kulüp İkinci Başkanı Nuri Çolakoğlu yaptığı paylaşımında; “Zaman şu an bende bir çelme takayım zamanı değil, farkındalık, sakinlik ve destek zamanı. Aynı davada, sevdada hareket ettiğin herkesi sevmek zorunda değilsin. Fakat saygı duymak zorundasın. Ekip ruhuyla hareket etmemiz, birbirimize omuz vermemiz gerekiyor. Bizlere inanan, bizlerle hareket eden, destek olan herkese teşekkürler. ‘Yaşasın menfaatsiz karşılıksız Silivrispor sevdamız’ bu önemli günde tüm sevenlerimizi yanımızda görmek bizlerin gücüne güç katacaktır” dedi.