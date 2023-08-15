Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya oldu

Colendi Menkul Değerler’in Genel Müdürü Tuna Çetinkaya oldu. Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerindeki 18 yıllık deneyimini Colendi Menkul Değerler çatısına taşıyan Çetinkaya, şirketin sunduğu yenilikçi araçların çeşitlendirilmesine ve şirketin sürdürülebilir büyümesine liderlik edecek.

Dünyanın önde gelen fintek platformlarından biri olan Colendi’nin bağlı kuruluşu Colendi Menkul Değerler’in genel müdürlüğüne Tuna Çetinkaya atandı. Çetinkaya, Türkiye’nin önde gelen yatırım şirketlerindeki 18 yıllık deneyimi ile şirketin her seviyede yatırımcıya sunduğu yenilikçi platformlardaki hizmetlerin ve sermaye piyasaları yatırımcılarına sunulan çözümlerin çeşitlendirilerek şirketin büyümesini sürdürmesine liderlik edecek.

“Tuna Çetinkaya gibi başarılı ve saygın bir ismin aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz” açıklamasını yapan Colendi Kurucu Ortağı ve Colendi Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tekmen şunları söyledi: “Colendi Menkul Değerler ile gömülü finansal teknolojiler alanında finansal enstrümanların kullanımını demokratize eden ve yaygınlaştıran çözümler sunuyoruz. Türkiye’de her düzeyden yatırımcının BİST dışında New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ gibi ABD’nin önde gelen borsalarına lot altı seviyede yatırım yapabilmesi gibi ilkleri gerçekleştirdik. Şimdiye kadar elde ettiğimiz hızlı ve sürdürülebilir büyümenin Tuna Çetinkaya liderliğinde güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz.”

Çetinkaya: “Önümüzde heyecan dolu bir yol uzanıyor”

Tuna Çetinkaya ise “Colendi Menkul Değerler’in kuruluşundan bu yana, yatırımcıların yeni yatırım araçlarına erişimini demokratize eden yaklaşımını ve hayata geçirdiği yenilikleri yakından ve takdir ederek takip ettim. Bu yetenekli ekibe katılmaktan büyük gurur duyuyorum. Dünya finans ve yatırım yapısının hızla dönüştüğü bu dönemde, önümüzde heyecan dolu bir yol uzanıyor. Colendi Menkul Değerler’in getirdiği yenilikçi rüzgârı, yeni araçlar ve yatırımlarla büyüteceğimiz bir dönem bizleri bekliyor” ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre; Colendi Menkul Değerler, sermaye piyasalarında yatırımcılar için sürdürülebilir müşteri memnuniyetini ve çözüm odaklı hizmet anlayışını benimseyerek, sermaye piyasalarına katma değer oluşturuyor. Bununla birlikte ulusal ve New York Stock Exchange, Nasdaq gibi uluslararası sermaye piyasalarına erişim ve TL karşılığı lot altı hisse alım-satım imkânı sunuyor. 2021 yılında kurulan Colendi Menkul Değerler, sermaye piyasalarının gelişimine destek olmayı ve ulaşılabilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.