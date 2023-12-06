Colendi Sigorta'dan MoneyPay iş birliği

Fintek hizmetleri platformu Colendi’nin sigorta alanında çözümler sunan iştiraki Colendi Sigorta, Migros’un finansal hizmetler ve ödeme platformu MoneyPay’in sigorta ürünlerinde iş ortağı oldu.

Türkiye’nin en büyük sermayeli finansal teknoloji şirketlerinden biri olan Colendi’nin sigorta alanında çözümler sunan iştiraki Colendi Sigorta, Migros’un finansal hizmetler ve ödeme platformu MoneyPay’in sigorta ürünleri iş ortağı oldu. “Hayatı Kolaylaştıran Uygulama” sloganıyla kullanıcılarına hazır limit ile 30 gün sonra geri ödeme imkânı, 7/24 para transferi, QR ile hızlı ve kolay ödeme yöntemi gibi kolaylıklar sunan MoneyPay, Colendi Sigorta’nın gömülü sigortacılık entegrasyonu sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik sigorta ürünlerini de aynı kolaylıkla kullanıcılarıyla buluşturacak.

Yapılan açıklamaya göre, iş birliği ile platform kullanıcıları, kolaylık, fiyat ve memnuniyet performansına göre özenle seçilmiş avantajlı sigorta ürünlerine ulaşabiliyor. Üstelik branş bazında sektördeki en iyi ürünler tespit edilerek platforma ekleniyor ve böylece kullanıcı pazar araştırması veya karşılaştırma yapmasına gerek kalmadan seçtiği poliçeleri, MoneyPay elektronik cüzdanlarını veya kredi kartlarını kullanarak kolayca başlatabiliyor.

Global ölçekte örnek uygulamalar çıkacak

İş birliğini değerlendiren Colendi Sigorta Genel Müdürü Ersin Al, “Kullanıcılara, sigorta gibi zor günlerinde ihtiyaç duyacakları bir konuda değer önerisinde bulunurken doğru zamanda ve doğru mesaj ile gitmek önemli. Kullanıcıların anlamasının kolay olmadığı ve henüz alışkanlık haline gelmemiş yeni sigorta ürünlerinde belki de en önemli nokta bu mikro anları doğru yakalayabilmek. Perakendedeki en yenilikçi finansal hizmet platformu MoneyPay ile çalışmak özellikle bu nedenle büyük bir fırsat. Platform hem tüketici alışkanlıklarını çok iyi tanımlıyor hem de kullanıcılarına nasıl temas etmesi gerektiğinde güçlü bir uzmanlığa sahip. İlk aşamada platform kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak yeni gelişen ürünlere odaklandık. Şimdi sıra platformun sunduğu yenilikçi finansal ürünlerle sinerji oluşturabilecek kurgular gerçekleştirmekte. Platform kullanıcılarına özel olarak geliştirilecek ürünlerle birlikte daha önce görülmemiş sigorta kurguları oluşturacak ve global insuretech alanında örnek alınacak uygulamalar çıkaracağız.”

“Tüm son kullanıcıların finansal işlemleri daha güvenli ve kolay bir şekilde yapabilmesini amaçlıyoruz”

MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, “Migros olarak kusursuz müşteri deneyimi üzerine yaptığımız yatırımlar hız kesmeden sürerken, alışverişi kolaylaştıran ve veriyle destekleyen modeller üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Platformumuz ile finans ekosisteminde yer alan tüm son kullanıcıların finansal işlemleri daha güvenli ve kolay bir şekilde yapabilmesini amaçlıyoruz. Hizmetlerimizi de her gün daha da geliştiriyor, farklı iş birliklerine imza atıyoruz. Kullanıcılarımızın sigorta hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimini sağlamak için Colendi Sigorta ile güçlerimizi birleştirdik. Sigorta şirketi ile yaptığımız bu çalışma, kullanıcılarımıza sigorta ürünlerine daha geniş bir yelpazede ve daha kullanıcı dostu bir şekilde erişme imkânı sunacak” dedi.

Yeni ürünler yolda

Yapılan açıklamaya göre, Colendi Sigorta entegrasyonuyla MoneyPay kullanıcıları, evcil kedi ve köpeklerinin sağlık giderleri için her sağlık merkezinde geçerli standart ve tam kapsamlı evcil hayvan sigortasının yanı sıra, telefonları ekran kırılmaları veya tüm olası hasarlara karşı koruma altına alan sigorta ürünlerine ve DASK sigortasına da kolayca ulaşabiliyor. Yurt dışı seyahatlerde zorunlu olan seyahat sağlık sigortası da sunulan ürünler arasında yer alıyor. Çok yakında trafik sigortası ve MoneyPay müşterilerine özel olarak geliştirilen 2 farklı ürün de kullanıcılarla buluşacak.

Sigorta ürünlerinde de ‘şimdi al sonra öde’ dönemi yakında

Colendi ile MoneyPay yenilikçi ödeme yöntemleri konusunda da birlikte çalışıyor. Platformun hayatı en çok kolaylaştıran özelliği ‘Hazır Limit’, Colendi altyapısı ile uygulama içerisinde her kullanıcıya özel tanımlanan ‘Şimdi Al Sonra Öde’ imkânı sunuyor. Düzenli olarak bu hazır limit tutarını kullanmak ve ödemek de kullanıcıların harcadıkça kazanmalarını sağlıyor. Önümüzdeki dönemde sigorta ürünlerinde de ‘Şimdi Al Sonra Öde’ seçeneğinin kullanıma sunulması hedefleniyor.