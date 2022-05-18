Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Kolisi Desteği

Silivri Belediyesi BizdenSize Sosyal Market aracılığı ile ilçede yaşayan çölyak hastası ihtiyaç sahibi ailelere glutensiz gıda kolisi vermeye başladı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 18.05.2022 16:10
  • Güncelleme: 18.05.2022 16:10
Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Kolisi Desteği
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Silivri Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilçede yaşayan çölyak hastalarına glutensiz ürünlerinden oluşan gıda kolisi vermeye başladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla hazırlanan ve içerisinde birçok glutensiz ürünü barındıran gıda kolileri BizdenSize Sosyal Market aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Çölyak hastaları için oldukça önemli ve maliyetli olan ürünlerin dağıtılması ile ilgili bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan ve çölyak hastası olan vatandaşlarımız için yeni bir hizmeti sosyal belediyecilik adına hayata geçirdik. Çölyak hastaları için oldukça maliyetli olan glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolimizi BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığı ile bu ürünlere ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya başladık.” dedi.

Silivri’de ikamet eden ve çölyak hastası olan vatandaşlar raporları ile BizdenSize Sosyal Market’e başvuru yapabilir, 0 (212) 444 20 47 dahili  (1421)-(22)-(23) numaralı iletişim hattından bilgi alabilirler.
 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
galeri
galeri
SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz: 'Tarımsal kalkınmayı başlattık'

Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

Başkan Yılmaz: '3 yılda başarı hikayesine imza attık'

Başkan Yılmaz: ‘3 yılda başarı hikayesine imza attık’

Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

Alipaşa'dan gol rekoru 12-0

Alipaşa’dan gol rekoru 12-0

Esen 'Kaftancıoğlu yalnız değildir'

Esen ‘Kaftancıoğlu yalnız değildir’

Başkan Yılmaz: 'Üstüne basıp geçeceğim'

Başkan Yılmaz: ‘Üstüne basıp geçeceğim’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

3
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

4
Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

5
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

6
Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

Doğurduğu bebeği balkondan aşağıya attı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

DAHA FAZLA
Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı

Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’