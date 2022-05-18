Çölyak Hastalarına Glutensiz Gıda Kolisi Desteği

Silivri Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilçede yaşayan çölyak hastalarına glutensiz ürünlerinden oluşan gıda kolisi vermeye başladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatıyla hazırlanan ve içerisinde birçok glutensiz ürünü barındıran gıda kolileri BizdenSize Sosyal Market aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Çölyak hastaları için oldukça önemli ve maliyetli olan ürünlerin dağıtılması ile ilgili bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan ve çölyak hastası olan vatandaşlarımız için yeni bir hizmeti sosyal belediyecilik adına hayata geçirdik. Çölyak hastaları için oldukça maliyetli olan glutensiz ürünlerden oluşan gıda kolimizi BizdenSize Sosyal Marketimiz aracılığı ile bu ürünlere ulaşmakta zorluk çeken ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya başladık.” dedi.

Silivri’de ikamet eden ve çölyak hastası olan vatandaşlar raporları ile BizdenSize Sosyal Market’e başvuru yapabilir, 0 (212) 444 20 47 dahili (1421)-(22)-(23) numaralı iletişim hattından bilgi alabilirler.

