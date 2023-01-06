Çömlekçilik sanatı yeniden hayat buluyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çömlekçilik sanatı açılan kursla yeniden canlanacak.

Pazaryeri Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezinin oluşturduğu "Çamurun Sanata Dönüşüm Yolculuğu” projesi çerçevesinde ilçede çömlekçilik mesleği kursiyerlere öğretilecek.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezinde açılan çömlekçilik kursunun açılış törenine Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilgili kurum amirleri ve kursiyerler katıldı. Açılış sonrası Kaymakam Altay ve Başkan Tekin çömlek çarkında çömlek yaparak renkli görüntülere sahne oldu. Kaymakam Altay, unutulmaya yüz tutmuş çömlek sanatının açılan bu kursla yeniden hayat bulacağını belirterek, kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.